Gefälschte Edeka Gutscheine via WhatsApp!

Ein gefälschter Edeka Gutschein macht derzeit per WhatsApp die Runde. Online-Betrüger versuchen, Nutzer in die Falle zu locken. Wir verraten euch, wie ihr den Fake-Gutschein erkennt und was zu tun ist!

Gefälschter Edeka Gutschein wird über WhatsApp verbreitet

So mancher WhatsApp Nutzer wird derzeit mit einem 125 Euro Gutschein von Edeka überrascht, der direkt über den Messenger angeboten wird. Da die Gutschein-Mitteilung auf den ersten Blick durchaus seriös erscheint, kommt bei den meisten Nutzern sicherlich erst einmal Freude auf.

Leider handelt es sich jedoch mal wieder um einen üblen Betrug und um den Versuch, WhatsApp für betrügerische Zwecke zu missbrauchen. Ähnliche Fake-Aktionen gab es zuvor schon im Namen von anderen Discountern und Supermarkt-Ketten wie Aldi, Netto, Rewe und Lidl.

Der Edeka Gutschein ist leider eine üble Fälschung! (Bild: Pixabay)

Weiterleitung auf gefälschte Webseite

Als Anlass für den lukrativen Edeka-Gutschein wird die Corona Pandemie genannt. Angeblich möchte Edeka mit dem Geld seine Kunden während der Corona-Pandemie unterstützen. Der Wortlaut der WhatsApp-Message: "EDEKA bietet diese Woche allen einen Lebensmittelgutschein im Wert von €125 an, um die Nation während der Corona-Pandemie zu unterstützen. Klicken Sie hier, um Ihre Geschenkkarte zu erhalten." Dabei wird auch das Logo des Discounters verwendet.

Es folgt ein Link zu einer angeblichen Edeka-Webseite. Hierbei handelt es sich keineswegs um eine offizielle Webseite des Unternehmens, sondern um eine gefälschte URL. Wer darauf klickt, soll zunächst eine Umfrage beantworten und anschließend die WhatsApp-Nachricht an 20 weitere Kontakte senden. Durch das Teilen der Spam-Message wird aus der Nachricht ein Kettenbrief.

Edeka Gutschein Message auf keinen Fall weiterleiten!

Online-Betrüger versuchen, durch solche Fake-Messages oft, an persönliche Daten zu gelangen und diese für ihre üblen Zwecke zu missbrauchen. Der User sollte daher die Mitteilung sofort löschen und diese weder an andere Personen weiterleiten noch auf den angegebenen Link tippen.