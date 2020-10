WhatsApp Schreibmaschinenschrift: So geht's!

In WhatsApp könnt ihr schon länger eure Messages formatieren und den WhatsApp Text fett, kursiv oder durchgestrichen darstellen. Nun ist eine so genannte "WhatsApp Schreibmaschinenschrift" dazugekommen. Wir zeigen euch, wie dies funktioniert!

WhatsApp Text in Schreibmaschinenschrift

WhatsApp stellt leider keine Schaltflächen zum Formatieren der Messages bereit. Wer einzelne Wörter oder ganze Sätze formatiert senden möchte, setzt einfach ein bestimmtes Zeichen vor und an das Ende der betreffenden Stelle. Bei Wörtern, die ihr kursiv darstellen möchtet, nutzt ihr den Unterstrich an beiden Enden der Textstelle.

Mit einem Stern könnt ihr Textpassagen fett setzen, wohingegen die Textstelle in Tilden durchgestrichen erscheint. WhatsApp stellt dabei eine Vorschaufunktion zur Verfügung. Ihr seht also schon während der eigenen Eingabe im Textfeld, wie die Message für den Empfänger aussehen wird.

Wie kann man WhatsApp Text in Schreibmaschinenschrift versenden? (Bild: Pixabay)

WhatsApp Schreibmaschinenschrift mit dem Gravis-Symbol!

Wer in WhatsApp wie mit einer Schreibmaschine texten und einzelne Wörter oder die ganze Nachricht im Schreibmaschinen-Stil verschicken möchte, markiert diese mit dem sogenannten Gravis-Zeichen. Dazu geht ihr bei Android-Smartphones auf die zweite Seite der Tastatur (2/2) unter "!#1" oder "123". Je nach Tastatur und Android-Version steht das Gravis-Symbol an einer anderen Stelle. Ihr müsst das Gravis-Zeichen dreimal vor und dreimal hinter das Wort setzen, das ihr im Schreibmaschinen-Stil schreiben wollt, also z.B. ``Dies ist ein Test ```.

Lässt sich auch die WhatsApp Schriftgröße anpassen?

Leider lässt sich die Schriftgröße der verschickten Message nicht anpassen. Es gibt nur eine Vergrößerungs- bzw. Verkleinerungsfunktion von WhatsApp in den Einstellungen der Messenger-App unter "Chats" > "Schriftgröße", welche für die Darstellung der eigenen erhaltenen Messages gedacht ist. Hier könnt ihr zwischen Klein, Mittel und Groß auswählen.